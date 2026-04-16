Diputados dominicanos reconocen al cantante Raphael

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Santo Domingo.- EFE

La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó ayer una resolución en la que reconoce al cantante español Raphael “por su extraordinaria trayectoria artística internacional, sus aportes al desarrollo de la música romántica hispanoparlante y su significativa relación cultural” con dicho país. Esta iniciativa valora que la trayectoria del cantante ha sido reconocida con “importantes galardones internacionales”, entre ellos, el Disco de Uranio en 1980, por vender más de 50 millones de copias. La Cámara n valoró que la Academia Latina de la Grabación otorgara a Raphael el premio a Persona del Año en 2025.