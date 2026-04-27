Docente de “alto nivel educativo”

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El hombre de California arrestado por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca es un docente con un alto nivel educativo y un desarrollador aficionado de videojuegos que se opone a las políticas del presidente Donald Trump.

Una foto de Cole Tomas Allen, de Torrance, California, publicada en redes sociales el año pasado lo muestra con toga y birrete tras graduarse con una maestría en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills. La foto parece coincidir con la del presunto atacante siendo detenido en la cena del sábado por la noche en Washington a la que asistieron Trump y altos miembros de su administración.

En escritos enviados a familiares minutos antes del ataque, el hombre de 31 años se describió a sí mismo como “Amistoso Asesino Federal” y arremetió contra acciones recientes tomadas por el gobierno de Trump, aunque no nombró directamente al presidente republicano, según una fuente policial.

Allen obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, según su perfil en LinkedIn. Allí consignó su participación en una fraternidad estudiantil cristiana y en un grupo del campus que se enfrentaba con pistolas Nerf.