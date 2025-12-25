Dominicano admitió que mató a puñaladas a su novia en New Jersey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dominicano que reside en el condado de Union, en New Jersey, Estados Unidos, se declaró culpable de apuñalar hasta la muerte a su novia en la casa que compartían en Elizabeth, solo 12 horas después de proponerle matrimonio.

Medios estadounidenses reportaron el 22 de diciembre de 2025 que José Melo, "DJ Melo", de 53 años, admitió la muerte a puñaladas de Naket Jadix Trinidad Maldonado, de 31 años, en un hecho que ocurrió el 30 de diciembre de 2024. El criollo enfrenta cargos de homicidio agravado en primer grado.

Doce horas previo al hecho Melo se arrodilló en la pista de baile en un centro de diversión nocturno y le propuso matrimonio a la mujer. «Te amo, baby te quiero para mi toda mi vida”, había dicho en sus redes sociales junto a un video.

El crimen ocurrió a las 9:00 de la mañana, hora cuando la Policía de New Jersey acudió a un llamado por una emergencia en la calle Florida, donde residía la pareja.

Extraoficialmente se supo que el dominicano había estado preso en el 2010 por agresión sexual. La mujer dejó dos niños en la orfandad.