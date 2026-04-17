Donald Trump sobre Ormuz: “el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor en lo que respecta a Irán”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Teherán anunció la completa reapertura del estrecho de Ormuz.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %", escribió en su cuenta de Truth Social.

El líder estadounidense predijo que "este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados".

Mientras ambas partes no logren un acuerdo que ponga fin a la guerra, Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes, el cual ordenó tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad.

En otro mensaje en Truth Social, Trump celebró el anuncio que hizo el Gobierno iraní sobre el estrecho: "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!", expresó.

En concreto, Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí

La ruta mencionada por el jefe de la diplomacia iraní consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Araqchí anunció la reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20 % del petróleo mundial después de que la pasada noche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las 10 condiciones del alto el fuego el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.

Trump dijo el jueves que no ve necesario prorrogar el vigente alto el fuego con Irán porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz.