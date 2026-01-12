Ecuador en crisis de violencia: cabezas humanas encontradas en Puerto López

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Policía ecuatoriana encontró este domingo cinco cabezas humanas colgadas de unos palos de caña en la playa del municipio de Puerto López, de la provincia de Manabí, una de las más golpeadas por la ola de violencia criminal sin precedentes que registra el país andino.

Además, encima de las cabezas había un letrero con una aparente advertencia dirigida a personas que estarían robando y extorsionando a pescadores.

Hasta el sitio se trasladó el jefe policial junto con personal de criminalística y del departamento de muertes violentas y "unidades tácticas, de investigaciones e inteligencia fueron desplegadas en el territorio para recabar los primeros indicios que permitan esclarecer este hecho", detalló la institución en un breve comunicado.

El pasado 28 de diciembre, seis personas fueron asesinadas en un ataque armado registrado en Puerto López, entre ellas una niña de dos años. De forma preliminar, la masacre se atribuyó a la disputa entre grupos criminales que operan en la zona.

Manabí es una de las nueve provincias que están bajo un estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el pasado 31 de diciembre por el aumento de la violencia.

Solo el sábado se reportaron al menos doce asesinatos en diversos ataques armados registrados en los municipios de Manta, Montecristi y El Carmen, de acuerdo a reportes de medios locales.

El país vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE