EE.UU. enviará delegación a Venezuela el jueves para tratar acuerdos mineros y energéticos

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Funcionarios de la Casa Blanca viajarán este jueves a Venezuela para avanzar en acuerdos en materia de energía y minería, en el marco de la reanudación de relaciones y cooperación entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

La delegación estará liderada por el director del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen, que tiene previsto reunirse con autoridades venezolanas y representantes de compañías petroleras y mineras, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por medios locales.

Los acuerdos previstos se materializarían en memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no implicarían un incremento inmediato de la producción, sino la apertura de nuevas vías de inversión y comercio en los próximos años, según el mismo comunicado. Fuentes vinculadas al Gobierno estadounidenses confirmaron a EFE que funcionarios de transporte y de otras carteras de la Casa Blanca llegarán a Caracas precisamente en el primer vuelo de American Airlines entre Miami y Caracas, una ruta directa que se reanudará este jueves por primera vez tras casi siete años de suspensión.

Este nuevo acercamiento de la administración estadounidense a Caracas llega tras una serie de visitas previas de alto nivel realizadas en febrero y marzo de 2026, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, se reunieron en la capital venezolana con autoridades locales para abordar posibles acuerdos en petróleo y minería.

Este miércoles, Alex Fitzsimmons, subsecretario interino de energía, destacó en una conferencia en Washington que la producción de petróleo en Venezuela “ya ha comenzado a aumentar”, aunque señaló que se necesitarán más reformas. “Están viendo los beneficios de esto, pero somos conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo para reconstruir la infraestructura de la red eléctrica del país, establecer reglas claras, una industria moderna y procesos de licitación competitivos, así como toda la gobernanza que lo sustenta”, dijo Fitzsimmons. EFE