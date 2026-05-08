EE.UU. revocará pasaportes a personas con deudas de manutención infantil

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La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este viernes que el Gobierno que encabeza el presidente Donald Trump revocará los pasaportes de aquellos ciudadanos estadounidenses que mantengan deudas significativas por concepto de manutención infantil.

La medida será aplicada por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, según indica un comunicado difundido por la sede diplomática.

“Para poder obtener un pasaporte estadounidense, debe pagar cualquier pensión alimenticia pendiente. Si usted debe más de $2,500, las regulaciones federales no nos permiten emitirle un pasaporte estadounidense y podríamos revocar su pasaporte estadounidense válido”, señala el documento.

Destaca que, toda persona con atrasos en el pago de manutención infantil deberá realizar acuerdos de pago con la agencia estatal correspondiente encargada del cumplimiento de esta obligación para evitar la revocación de su pasaporte.

“Si una persona se encuentra fuera de los Estados Unidos cuando su pasaporte sea revocado, solo será elegible para un pasaporte de validez limitada para regresar directamente a los Estados Unidos”, comunicó la sede diplomática.

¿Qué hacer si le revocan su pasaporte estadounidense?

La embajada precisó que, en caso de que a una persona le revoquen su pasaporte por deber más de 2,500 dólares en manutención infantil, deberá ponerse en contacto con el estado donde adeuda la manutención de sus hijos para saldar la deuda.

“El Departamento de Estado enviará notificaciones sobre la revocación del pasaporte directamente al titular por correo electrónico o a la dirección postal proporcionada en la solicitud de pasaporte más reciente”, indicó.

Asimismo, agregó: “Comuníquese con el estado donde tiene la deuda para conocer las opciones de pago. Una vez que haya pagado al estado, podrá obtener un nuevo pasaporte estadounidense. Un pasaporte revocado ya no se puede usar para viajar, incluso si la deuda de manutención infantil ya está pagada”.

Si necesita viajar con urgencia, la persona debe tener en cuenta que el proceso para que su estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) eliminen su nombre de sus registros puede tardar entre dos y tres semanas. El Departamento de Estado no podrá expedir un nuevo pasaporte hasta que el HHS verifique que cumple con los requisitos para obtenerlo.

En caso de encontrarse en el extranjero y recibir una notificación de revocación de su pasaporte estadounidense, deberá comunicarse con el estado donde mantiene la deuda de manutención infantil para regularizar su situación. También podrá contactar a la embajada o consulado estadounidense más cercano para obtener información sobre el trámite de solicitud de pasaporte.

La entidad explicó que, en esos casos, solo se podrá emitir un pasaporte de validez limitada para regresar directamente a los Estados Unidos hasta que el HHS confirme el pago de la deuda.

Para aclarar dudas sobre este proceso, las autoridades habilitaron los números 1-877-487-2778 y 1-888-874-7793 (TDD/TTY).

Si ya presentó su solicitud

Las autoridades recomendaron seguir los siguientes pasos:

• Pagar la manutención infantil pendiente a la agencia de cumplimiento de manutención infantil de su estado.

• Realizar el pago en todos los estados donde mantenga deudas.

• El estado notificará al HHS que la deuda fue saldada.

• El HHS eliminará su nombre de sus registros y notificará al Departamento de Estado. Este proceso puede tardar al menos entre dos y tres semanas.

• Luego de verificar que el nombre fue retirado de la lista, continuará el trámite de la solicitud de pasaporte.

Finalmente, indicaron que las personas con preguntas sobre pagos de manutención infantil deben comunicarse directamente con la oficina del HHS de su estado, ya que el Departamento de Estado únicamente se basa en las certificaciones emitidas por esa entidad y no participa en el proceso de certificación o revocación.