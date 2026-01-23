EEUU advierte Consejo Haití no hacer cambios

Publicado por AP Creado: Actualizado:

SAN JUAN.- AP

Estados Unidos advirtió ayer al consejo de transición que dirige Haití que no haga cambios en el gobierno del devastado país, al tiempo que aumenta la presión sobre el organismo no electo para que avance hacia las primeras elecciones en una década.

En un comunicado publicado en X, la embajada estadounidense en Haití escribió que "Estados Unidos considerará que cualquier persona que apoye tal iniciativa desestabilizadora y que favorezca a las pandillas estará actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, la región y el pueblo haitiano, y tomará las medidas apropiadas en consecuencia".

La embajada estadounidense agregó que esa maniobra socavará los esfuerzos para establecer "un nivel mínimo de seguridad y estabilidad" en Haití, donde la violencia de las pandillas crece y la pobreza se agrava. El comunicado se emitió al tiempo que algunos miembros del consejo están en desacuerdo con el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé, aunque de momento no queda claro por qué. El consejo se reunió a puerta cerrada el miércoles.

Un portavoz de la oficina del primer ministro dijo que no podía hablar sobre la situación. Los siete miembros del consejo con poderes de voto no respondieron a los mensajes en que se les solicitaron comentarios.

Por su parte, Laurent Saint-Cyr, el líder del consejo, dijo en un comunicado que se opone a cualquier intento de socavar la estabilidad del gobierno antes del 7 de febrero, cuando el consejo está provisionalmente programado para renunciar.

"A medida que se acercan importantes plazos institucionales para la Nación, cualquier iniciativa que pueda avivar la inestabilidad, la confusión o una ruptura de la confianza conlleva serios riesgos para el país", escribió. "Haití no puede permitirse tomar decisiones unilaterales o involucrarse en cálculos políticos a corto plazo que comprometerían la estabilidad y continuidad del Estado, así como el bienestar de la población ya duramente probada".

Es un nuevo episodio en años de caos político que estalló luego que el último presidente electo de Haití, Jovenel Moïse, fuera asesinado en su casa en julio de 2021. El consejo ha sido una de las principales autoridades del país desde abril de 2024, cuando fue creado con la ayuda de líderes caribeños después que poderosas pandillas tomaran el control del principal aeropuerto internacional de Haití y dañaran infraestructura estatal clave en varios ataques.