EEUU e Israel arrecian los bombardeos contra Irán

Israel y Estados Unidos continuaron ayer, lunes, con sus ataques sobre Irán que forman parte de una campaña que, de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, probablemente se extenderá durante varias semanas.

En tanto, Teherán y sus aliados respondieron con ataques contra Israel, los Estados árabes y objetivos críticos para la producción mundial de energía.

Lugares usualmente tranquilos en Oriente Medio, como Dubái, han sido atacados; cientos de miles de pasajeros están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se han disparado y los aliados de EEUU han prometido ayudar a interceptar misiles y drones iraníes.

Irán: No negociaremos

Mientras varios ataques aéreos alcanzaban Teherán, el principal funcionario de seguridad, Ali Larijani, prometió en la red social X: “no negociaremos con Estados Unidos”.

555 muertos.-

La Media Luna Roja Iraní reportó que la operación estadounidense- israelí ha cobrado la vida de al menos 555 personas. En Israel, donde los misiles iraníes han alcanzado distintos puntos, 11 personas han muerto. La respuesta de Israel contra Hezbollah dejó varios muertos en Líbano.

La refinería saudí Ras Tanura fue atacada por drones, que fueron repelidos por su defensa, afirmó un portavoz militar a través de la agencia estatal Saudi Press Agency. Varios barcos también han sido atacados en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico. Hezbollah anunció que había disparado misiles desde Líbano hacia Israel a primera hora del lunes en respuesta a la muerte de Jamenei y a “repetidas agresiones israelíes”. Fue la primera vez en más de un año que el grupo se atribuye un ataque. Israel respondió con ataques contra Líbano. El Ministerio de Salud del país reportó que al menos 52 personas murieron y 154 resultaron heridas en los suburbios de Beirut.

Habla Marco Rubio.-

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró ayer que “los golpes más duros” del Pentágono contra Irán “aún están por venir” y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington “será aún más severa". “No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos”.