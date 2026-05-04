EEUU escoltará barcos atrapados Ormuz; Irán dice violarían alto fuego

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Miami. EE.UU. EFE.

La operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, anunciada ayer por el presidente Donald Trump y denominada 'Proyecto Libertad', movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15,000 militares.

La misión comenzará hoy lunes, avisó Trump en un mensaje en Truth Social, después de que “países de todo el mundo” solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.

Según el presidente, muchos de esos países son “inocentes” y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que Estados Unidos planea escoltarlos por el estrecho de Ormuz a modo de “gesto humanitario”, en el que también instó a participar a Irán.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones de EE.UU. en la región, informó que en el operativo participarán “destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas autónomas (drones) de dominio múltiple y 15,000 miembros del servicio".

“Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, mientras mantenemos también el bloqueo naval”, afirmó el comandante del Centcom, Brad Cooper.

El comando agregó que el estrecho de Ormuz es un corredor comercial “esencial” por servir de paso para una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima y para “volúmenes significativos” de combustible y fertilizantes.

Este punto geográfico es objeto actualmente de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.

REspuesta de Irán

Cualquier “interferencia" de EE.UU. en el estrecho de Ormuz será considerada como una violación del alto el fuego, según afirmó ayer un alto funcionario iraní, en referencia al anuncio del presidente Donald Trump.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del país persa, Ebrahim Azizi, afirmó ayer en una publicación en X que “cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego". Azizi agregó que “el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico no se regirán por las delirantes declaraciones de Trump ¡Nadie creerá en sus teorías conspirativas!”.