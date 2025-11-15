EEUU “gana” el satírico premio “Fósil del Día”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Belém (Brasil).- EFE

Estados Unidos fue galardonado este viernes con el satírico premio 'Fósil del Día' por su ausencia en la trigésima cumbre climática de Naciones Unidas (COP30), que se desarrolla actualmente en la ciudad amazónica de Belém. El premio, organizado por la Red de Acción por el Clima (CAN, por sus siglas en inglés), una red global de ONGs socioambientales, se entrega diariamente durante las COP a los países que se destacan por sus acciones o declaraciones contrarias a las soluciones para la crisis climática.

El "galardón" -un trofeo de plástico con una cabeza de dinosaurio incrustrada- fue recibido en el medio del pasillo de la llamada Zona Azul, donde se encuentran las delegaciones negociadoras, por un falso 'Donald Trump' que vestía un traje con íconos de la bandera estadounidense y una peluca rubia. El Gobierno de EE. UU. ha dado plantón a las negociaciones climáticas por primera vez en décadas, pero miembros de la sociedad civil han viajado a Belém para participar.