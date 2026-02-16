EEUU incauta otro buque petrolero tras persecución

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Fuerzas armadas de Estados Unidos abordaron otro buque petrolero sancionado en el océano Índico después de rastrear a la embarcación desde el Caribe, en un esfuerzo por atacar el petróleo ilícito vinculado a Venezuela, informó el Pentágono el domingo.

El Departamento de Defensa indicó en una publicación en la red social X que fuerzas de Estados Unidos abordaron el Veronica III, realizando “un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje”.

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escabullirse”, señaló el Pentágono.

“Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos”. Un video del Pentágono muestra a soldados de Estados Unidos abordando el petrolero.

El Veronica III es una embarcación con bandera de Panamá bajo sanciones de EEUU relacionadas con Irán, según el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.