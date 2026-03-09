Apagones afectaron ayer 62% de Cuba

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana. EFE.

Los apagones afectaron simultáneamente ayer hasta el 62 % del territorio de Cuba en el horario 'pico', el de mayor demanda de energía, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

En las últimas semanas ha escalado la tasa de afectación hasta un 68 % el pasado viernes, precedida el martes por una del 64 %, las más altas desde que en 2022 la UNE comenzó a divulgar las estadísticas energéticas. A ello se sumó el miércoles último un apagón masivo imprevisto que dejó sin corriente a unos seis millones de personas, incluida La Habana.