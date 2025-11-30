Conservador Asfura vota y dice que hay que esperar los resultados electorales de Honduras

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, ejerció este domingo el sufragio y pidió esperar los resultados para conocer al ganador de los comicios que definirán el relevo en la Presidencia de la izquierdista Xiomara Castro.

Asfura, quien a tres días de las elecciones recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó en un aula de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en Tegucigalpa, después de hacer una larga fila con otros hondureños, algunos de los cuales lo saludaban y se hacían fotos con él.

El líder del conservador Partido Nacional subrayó que su país espera que "el voto de cada hondureño se respete".

Añadió que si gana las elecciones presidenciales, trabajará de cerca con Estados Unidos.

Asfura también expresó que este domingo es un día "muy importante" para Honduras y que "hay que defender la democracia".

Los otros dos contendientes de Asfura son Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, y Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda).

Los hondureños también elegirán tres designados presidenciales (vicepresidentes) 298 alcaldías, 128 diputados locales y 20 para el Parlamento Centroamericano durante esta jornada, que ha transcurrido con tranquilidad.