Acuerdo con el Vaticano

Cuba dice liberará 51 presos

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos-.

EFE

La Habana.- EFE

El Gobierno de Cuba anunció ayer la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de “soberana” y enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos-. 

Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

EFE

