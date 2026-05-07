Cubanos prevén una formación 5 ciclones

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La Habana.- EFE

El Instituto cubano de Meteorología (Insmet) pronostica una temporada ciclónica 2026 “menos activa de lo normal”, con la posible formación de cinco huracanes en el Caribe y con una probabilidad del 40 % de que uno afecte a la isla. Según un informe del Insmet, ese valor es ligeramente superior al peligro climatológico promedio para el país caribeño, que es de 35 %, mientras que la posibilidad de que una tormenta tropical afecte a Cuba llega al 75 %.

El centro de pronósticos cubano señala que durante la temporada de ciclones en el Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe 2026 -que se desarrolla desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre- se pronostica la formación 11 ciclones tropicales en toda la cuenca del Atlántico Norte.

De esos fenómenos meteorológicos, cinco podrán alcanzar la categoría de huracán.