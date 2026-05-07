DEA y DNCD refuerzan cooperación contra narcotráfico en el Caribe

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La División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reafirmó su sólida alianza con la República Dominicana durante una reunión de alto nivel celebrada en la sede de la División de Campo de la DEA en Miami. El encuentro subrayó el compromiso conjunto de las autoridades estadounidenses y dominicanas para combatir las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región del Caribe.

La reunión contó con la participación del vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y altos cargos de la DEA, entre ellos Michael C. Mayer, Miles D. Aley, Gregory M. Millard, Frank A. Tarentino y Richard J. Cernuda.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, sostuvo un diálogo directo con Cabrera Ulloa y elogió al gobierno dominicano y al presidente Luis Abinader por su liderazgo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Cole reafirmó el apoyo inquebrantable de la DEA en el desarrollo de estrategias innovadoras para desmantelar redes criminales que amenazan la seguridad regional.

Los debates estratégicos se centraron en fortalecer el intercambio de inteligencia, mejorar la coordinación operativa y diseñar nuevas tácticas para atacar las infraestructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales. “La alianza de la DEA con la DNCD sigue siendo una de las relaciones internacionales más sólidas y efectivas de la región”, afirmó Michael C. Mayer.

Gregory M. Millard, jefe asociado de operaciones de la DEA para la Región Sureste, destacó que “las organizaciones criminales operan sin fronteras, y nuestra respuesta debe ser igualmente unificada e implacable”.

Los funcionarios reconocieron los resultados operativos alcanzados por la DNCD en los últimos años y coincidieron en la necesidad de seguir ampliando las iniciativas conjuntas contra el narcotráfico, el lavado de dinero y otras formas de delincuencia organizada.