Dejan en libertad al yerno de Edmundo González Urrutia

Venezuela excarceló a Rafael Tudares, yerno del rival del presidente depuesto Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024, en medio de los compromisos asumidos por la nueva presidenta con Estados Unidos tras el bombardeo del 3 de enero.

Delcy Rodríguez heredó el poder con la captura de Maduro y dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y el compromiso de liberar presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete de ministros y los altos mandos militares.

Tiene previsto incluso una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en una fecha por determinar.

"Lucha estoica"

Rafael Tudares está casado con la hija de Edmundo González Urrutia, candidato en lugar de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Maduro fue proclamado reelecto por las autoridades, que fueron acusadas de servirle. González Urrutia partió al exilio en España.

Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia.

Tudares fue luego detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El fallo fue calificado de "represalia" por el exrival de Maduro.

"Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", escribió Mariana González.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año", añadió.

La ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 presos políticos, con 143 excarcelaciones desde el anuncio del gobierno el 8 de enero.

El proceso ha sido muy lento. Decenas de familiares duermen frente a las cárceles con la esperanza de ver salir a sus presos en libertad.

Entre los opositores que siguen aún tras las rejas destaca Juan Pablo Guanipa, importante aliado de Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

Está igualmente Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, y el activista Javier Tarazona, detenido desde 2021 por "terrorismo", "traición" e "incitación al odio".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene "centros de detención clandestinos".

"Sin temor alguno"

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y en teoría está encargada del gobierno hasta el regreso del gobernante, preso en Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

La Constitución estipula que gobernará hasta por seis meses, cuando deben convocarse nuevas elecciones.

La nueva presidenta sin embargo ha tomado rienda total del gobierno. Ha cambiado ministros e impulsado leyes como la reforma a la ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano, clave en la agenda Trump para la Venezuela pos-Maduro.

El miércoles reestructuró igualmente los mandos militares, con el nombramiento de generales para 12 de las 28 comandancias regionales en todo el país.

La mandataria ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Trump dijo el miércoles en el Foro de Davos que "los líderes del país han sido muy, muy listos", en referencia a Rodríguez, y la Casa Blanca anunció una visita en una fecha aún por definir.

"Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades", dijo el miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.

Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

Entre tanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno, que dirige, organiza protestas a diario por el "secuestro" del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.