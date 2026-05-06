Gobernadora PR niega supuesto fraude de obtener votos presos

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San Juan. EFE.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, negó ayer su implicación en supuesto esquema de fraude para obtener votos de los presos a cambio de droga, como señala un reportaje del medio estadounidense ProPublica.

“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña. Esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación y no lo conseguirán”, aseguró.

Según ProPublica, los líderes de la pandilla carcelaria conocida como Los Tiburones vendían drogas a los reclusos no solo por dinero, sino también por sus votos, específicamente para González Colón.

Cuatro personas con conocimiento del caso indicaron a ProPublica que los investigadores habían reunido “pruebas contundentes de fraude electoral que implicaban a reclusos y a personal penitenciario.