Qué es «Lanza del Sur»: EE.UU. pone nombre a su operativo en el Caribe

Redacción Internacional (EFE).- «Lanza del Sur»: Estados Unidos ha puesto ya nombre a sus operaciones en el Caribe, que con el argumento no demostrado de lucha contra el narcotráfico, se ha traducido en bombardeos de lanchas, en los que han muerto la mayor parte de sus ocupantes, y en una mayor presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, publicó un mensaje al respecto en la red social X, aunque no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Despliegue estadounidense en el Caribe

El anuncio se produce solo tres días después de la llegada al Caribe del portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves-.

El secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, en una imagen de archivo.EFE/EPA/Will Oliver

Se suma así a otros buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas que ya estaban en la zona.

Desde agosto pasado, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor contingente militar en décadas como parte de la guerra que, según dice, le ha declarado al narcotráfico, con el que vincula al Gobierno de Maduro y por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

El Gobierno de EE.UU. ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, que la Administración de Trump declaró en julio como grupo terrorista.

Este despliegue militar también ha tensado la relación de Washington con Colombia y su presidente, Gustavo Petro, acusado por Trump de ser «narcotraficante».

Cronología de la escalada militar

A continuación los hechos más destacados de la escalada diplomática y militar: