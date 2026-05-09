Luis Abinader se reúne con Isaac Herzog y Christopher Landau en Costa Rica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo por separado dos encuentros bilaterales con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quienes abordó temas de interés común y sobre el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación.

En el marco de las actividades celebradas en Costa Rica con motivo del traspaso de mando presidencial a Laura Fernández Delgado, las reuniones permitieron intercambiar impresiones sobre iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad regional y al combate del crimen organizado transnacional.

Durante el encuentro con el subsecretario Landau, el presidente Abinader dialogó sobre la excelente relación política y económica entre República Dominicana y Estados Unidos, así como sobre la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití (GSF) y la estrecha colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

En la reunión con el presidente Herzog, el diálogo abarcó diversos temas vinculados a la cooperación de Israel en áreas como agricultura, irrigación y desarrollo empresarial. Asimismo, conversaron sobre la histórica acogida brindada por República Dominicana a las distintas olas migratorias judías y sobre la celebración en Santo Domingo, el próximo mes de agosto, del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y por la embajadora dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini.