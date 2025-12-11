María Corina Machado denuncia la invasión de agentes extranjeros en Venezuela que operan con Nicolás Maduro

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Oslo (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó este jueves que su país «ya ha sido invadida» por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el «régimen» de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

«Tengo muchas esperanzas de que Venezuela sea libre»

Corona Machado declaró también en rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea «libre» y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos «que han tenido que huir del país».

La líder opositora venezolana agradeció la ayuda de aquellas personas que «arriesgaron sus vidas» para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como «una experiencia bastante extraordinaria».

«Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto», señaló.

«Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo.