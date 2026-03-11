SIP condena represión y hostigamiento contra periodistas en Cuba

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena una nueva ola de represión registrada en los últimos días contra periodistas independientes en Cuba. Se trata de la segunda serie de incidentes documentados por la organización desde fines de enero, en un contexto marcado por el creciente deterioro de la situación económica y social en la isla y por el aumento de las manifestaciones de descontento ciudadano.

Los hechos evidencian un patrón persistente de hostigamiento por parte del Estado contra quienes ejercen el derecho a informar y expresarse libremente.

Entre los incidentes más recientes se encuentra la detención de la periodista independiente Yunia Figueredo, ocurrida el 10 de marzo después de que participara en una protesta ciudadana conocida como “cacerolazo”, según informó Diario de Cuba. Ese mismo día también fue arrestada la periodista Yania Suárez, cuya situación legal y los cargos en su contra aún no han sido aclarados por las autoridades.

La periodista Camila Acosta denunció el 9 de marzo que agentes de la Seguridad del Estado reinstalaron un cerco policial en las afueras de su vivienda en La Habana para impedirle salir. Esta práctica de vigilancia permanente y restricción de movimiento ha sido aplicada en varias ocasiones contra la reportera.

Asimismo, el periodista Vladimir Turró fue agredido físicamente el 7 de marzo por una funcionaria mientras documentaba presuntos actos de corrupción vinculados con servicios públicos. Según los reportes, la agresora también destruyó su teléfono celular mientras el periodista realizaba su labor informativa.

La SIP también expresó preocupación por las presiones dirigidas contra familiares de creadores de contenido digital críticos del gobierno. En los últimos días, agentes de la Seguridad del Estado citaron a declarar a la madre y a una amiga cercana de la youtuber Anna Bensi, mientras que el padre de Amanda Andrés Navarro, integrante del proyecto digital Fuera de la Caja, señaló haber recibido visitas policiales acompañadas de advertencias y amenazas.

A estos hechos se suman denuncias recientes de mensajes intimidatorios enviados desde números desconocidos a la periodista Alejandra García, del medio independiente La Hora de Cuba. Este tipo de amenazas ha precedido en el pasado a detenciones arbitrarias contra comunicadores.

“La repetición de arrestos, cercos policiales, agresiones físicas y amenazas demuestra el uso sistemático del aparato estatal para intimidar y silenciar a periodistas y comunicadores independientes”, señaló el presidente de la SIP, Pierre Manigault, del Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, de la Organización Editorial Mexicana (OEM), afirmó que “la persecución no solo alcanza a quienes informan, sino también a sus familiares y allegados, en una estrategia destinada a generar miedo y fomentar la autocensura”.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, cuya edición 2025 fue difundida ayer por la SIP, indica a Cuba como un país de Alta Restricción “que ha normalizado las situaciones adversas a la libertad de expresión, sofisticando el ambiente de restricción hasta casi evitar la manifestación ciudadana, que, aún presente, presenta nuevas trabas debido a la represión previa en un cerco institucional”.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.