Todas las oficinas de Migración haitiana están paralizadas tanto en Haití como en el extranjero

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Todas las oficinas de Migración de Haití, tanto en ese país como en el extranjero, están con sus servicios paralizados.

La suspensión afecta los trámites de miles de ciudadanos, que residen en la vecina nación como en la diáspora.

El periódico Le Nouvelliste reportó este jueves que los trámites para pasaportes y documentos de viaje están paralizados.

Por el momento, no se han detallado claramente las razones exactas de esta paralización, pero esta interrupción se produce en un contexto ya marcado por dificultades administrativas y logísticas en esa nación.

Mientras eso sucede, el periódico Hoy pudo comprobar que a las 7:00 de la noche, Antoine Jean Simon Fénélon, exdirector de Migración detenido junto a otras personas y vinculado a una investigación sobre numerosos pasaportes expedidos que podrían contener irregularidades, llegó finalmente a la fiscalía de Puerto Príncipe.

Sin embargo, mientras tanto, el comisionado del gobierno, que los había estado esperando durante catorce horas, ya se había marchado.