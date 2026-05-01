Encuentran muerto a candidato al Senado de Oklahoma dentro de su vehículo

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La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Barry Christian, candidato al Senado del Estado de Oklahoma, conmocionó a la opinión pública local y nacional. El político, de 54 años, fue visto por última vez el martes 28 de abril en Sayre, Oklahoma, y se reportó su desaparición al día siguiente, luego de que no se presentara a una reunión agendada.

La noticia de su ausencia movilizó de inmediato a familiares y autoridades, quienes iniciaron la búsqueda en diversas zonas del estado.

La inquietud creció con el paso de las horas, hasta que el jueves 30 de abril por la mañana, la policía del condado de Beckham localizó un vehículo en el Área de Gestión de Vida Silvestre Sandy Sanders, una zona conocida por su extensión y escaso tránsito. El hallazgo fue realizado cerca de las 9:45 horas, cuando agentes identificaron una camioneta Ram gris modelo 2024 estacionada en el área. En su interior, encontraron el cuerpo de Christian, confirmando así el desenlace que muchos temían.

El lugar donde fue encontrado el vehículo, el Área de Gestión de Vida Silvestre Sandy Sanders, es un enclave con características rurales y de difícil acceso. El sitio se ubica en las afueras de Sayre y es frecuentado principalmente por amantes de la naturaleza y de actividades al aire libre, pero no es común que se utilice como ruta de paso o para actividades cotidianas. La elección de este lugar para abandonar el vehículo y donde finalmente se halló a Christian fue uno de los primeros aspectos que llamó la atención de los investigadores.

La camioneta Ram gris, identificada como modelo 2024, fue rápidamente reconocida por las autoridades, quienes ya contaban con la información del vehículo tras la denuncia de desaparición. El cuerpo sin vida de Christian fue hallado dentro del automóvil, lo que llevó a los presentes a activar el protocolo correspondiente para la preservación del lugar y la posterior investigación.

Tras el hallazgo, el caso fue puesto en manos de la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma (OSBI), que se hizo cargo de la investigación a solicitud del Departamento de Policía de Sayre. La OSBI difundió un comunicado en redes sociales en el que confirmaba el hallazgo y la identidad de la víctima, además de recalcar que Christian era candidato al Senado estatal. El cadáver fue trasladado a la Oficina del Médico Forense Jefe, responsable de determinar tanto la causa como la forma del fallecimiento, aspectos clave para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos.

La coordinación entre el Departamento de Policía de Sayre, la policía del condado de Beckham y la OSBI fue fundamental para el desarrollo de las investigaciones iniciales. Desde el primer reporte de desaparición, todas las dependencias actuaron de manera conjunta, compartiendo información y recursos para dar con el paradero de Christian. La intervención de la OSBI aportó capacidad técnica y experiencia en casos de esta naturaleza.

La familia de Barry Christian expresó su dolor y desconcierto a través de comunicados y mensajes difundidos por medios locales. Brooklyn, hija del político, declaró a News 9: “Nuestro mundo está patas arriba ahora mismo. Todavía no estamos seguros de todo lo que pasó, así que les pido que actúen con compasión y traten el legado de mi padre con dignidad”. Agradeció el trabajo de los servicios de emergencia y la colaboración de los medios para difundir la historia de su padre. La hija menor de Christian también compartió recuerdos sobre su padre, a quien describió como alguien que “no deseaba nada más que proveer y proteger a su familia. Vivía solo para sus hijos. Amaba a su hija con todo su ser”.