Enfrentamientos entre Fuerza de Tarea y pandilla 400 Mowazo sacuden zonas fronterizas de Haití

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fuertes enfrentamientos armados se registraron este viernes entre la Fuerza de Tarea Antiterrorista y la pandilla conocida como Los 400 Mowazo en las zonas de Santo, Tabarre y Croix-des-Bouquets, ubicadas cerca del puesto fronterizo Jimaní-Malpasse, en la frontera con República Dominicana.

Según reportes preliminares desde el lugar de los hechos, varios miembros de la organización criminal habrían perdido la vida, incluyendo Ti-Leon, identificado como segundo al mando de la banda liderada por el temido Lanmò Sanjou, alias “La Muerte sin Día”.

Durante el operativo, un piloto de helicóptero perteneciente a la Fuerza de Tarea Antiterrorista resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro. Este grupo de contratistas, dirigido por el empresario estadounidense Erick Prince, fue desplegado en Haití en marzo de 2025 bajo acuerdo con el gobierno haitiano, como parte de los esfuerzos para contener la violencia de las pandillas.

La pandilla de los 400 Mowazo mantiene el control del transporte terrestre que ingresa por Malpasse hacia Puerto Príncipe, imponiendo peajes ilegales a camiones, contenedores, autobuses y vehículos que transitan por sus territorios. Esta práctica ha afectado gravemente el flujo comercial y humanitario en la región, generando preocupación internacional.