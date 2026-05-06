El engaño de Yésica Cuevas : falsa denuncia de embarazo y secuestro llega a juicio

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Justicia argentina procesó a Yésica Cuevas, por el delito de falsa denuncia. En enero de 2024, la mujer afirmó estar embarazada de trillizos y desapareció durante varios días, asegurando luego que había sido secuestrada y golpeada.

Las pericias médicas descartaron cualquier embarazo y la investigación determinó que Cuevas se ocultó de manera voluntaria.

Además, se comprobó que realizó acusaciones infundadas contra su expareja, a quien responsabilizó por la supuesta pérdida de los bebés.

La causa quedó en manos de la UFI Nº2 del Departamento Judicial de Quilmes, que logró localizar nuevamente a la mujer en abril de este año. Cuevas se presentó voluntariamente en sede judicial, pero se negó a declarar.

El expediente, encabezado por el fiscal Cristian Granados, fue caratulado como “falsa denuncia” y se encuentra en proceso de elevación a juicio oral. Pese al avance de la causa, la imputada continuará en libertad.

El caso generó gran repercusión pública a comienzos de 2024, cuando la familia denunció su desaparición horas antes de una supuesta cesárea en el Hospital Evita de Berazategui, institución que luego confirmó que no existían registros médicos de embarazo ni de cirugía programada.