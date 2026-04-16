España a la cabeza en inversión en República Dominicana

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Santo Domingo.- EFE

España lideró el año pasado, con 1,086 millones de dólares, la inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana, superando a los Estados Unidos, destacó este miércoles la Cámara de Comercio de España (Camacoes), que calificó como un “triunfo de la confianza binacional” dicho posicionamiento.

La cifra “histórica” de la inversión española representó el 21,5 % del total captado por el país, colocándose por delante de EE.UU., que se situó en segunda posición con 1,042 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Camacoes, según informe del Banco Central de a República Dominicana. Según los datos del emisor dominicano, la IED totalizó los 5,032.3 millones de dólares el año pasado, un aumento de 509.1 millones o un 11.3 % más, que en 2024. El cambio en la jerarquía de la IED en el país “no es coyuntural, sino que se trata de un liderazgo resultado de una estrategia”.