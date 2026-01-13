Los alarmantes testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Las dos exempleadas que están denunciando a Julio Iglesias por abuso sexual describen los momentos que presuntamente tuvieron que atravesar con el artistas, estos van desde humillaciones, acoso, golpes y violaciones sexuales.

Rebeca, nombre ficticio de una de las denunciantes, de nacionalidad dominicana, quien en ese momento tenía solo 22 años, dice que llego a dar con él a través de un anuncio donde se solicitaba empleada doméstica en la residencia del cantante en Punta Cana, está vacante tenía un salario de 25,000 pesos.

“Él era Julio Iglesias y tú eras tan nadie”, sostiene.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a través de un reportaje para los medios de comunicación elDiario.es y Univisión.

“Hola Laura, ¿Sabes quién te habla?, te habla Julio Iglesias, ¿Estas lista para que te cambie la vida?”, dice la otra denunciante haber escuchado del otro lado del teléfono. Laura era su fisioterapeuta, venezolana.

Ambas, aseguran que Iglesias es un hombre dominante con dos personalidades, una es encantadora, que busca hacer sentir cómodos a los demás y la otra “es súper déspota, que busca humillarte y pisotearte y ofenderte”, dijeron.

“El té minimiza, te hace pequeño”, dijo una de ellas.

Explicaron que la mayoría de los abusos ocurrían durante la hora del almuerzo, la cena y muchas veces en las madrugadas, cuando el artista no podía dormir y llamaba a una de sus empleadas para ayudarse con placeres sexuales o en ocasiones a dos.

Rebeca, afirma que los respectivos abusos solo paraban cuando la esposa de Julio se encontraba en tierra dominicana.

“El ultimo día que trabaje con él la propuesta fue más firme, durante la cena, me toca la pierna y me dice, esta noche después de que cenemos te pondrás una camisa larga, sin pantaletas y vas a venir a mi habitación, tú y yo vamos a hacer un trio. Cuando yo lo veo que me está dando una orden con tanta seguridad, yo con mucho respeto y humildad le digo: no profesor”, narra Laura.

Continua diciendo que ante su negación el artista le respondió con palabras ocenas, simulando broma y afirmando que ella no le gusta.

Una de las denunciantes dice que en el lugar mandaba Julio, pero que después de él las llamadas “señoritas” que podrían ser colombianas y venezolanas, pero que el rango más bajo siempre fueron las dominicanas, que solo eran “chicas de servicio”.

“Las vestía como esclavas y te prohibía que te acercaras a ellas, porque decía que las dominicanas eran abusivas, que si le dabas el dedo te cogían la mana”, asegura Laura.

Narran como después de algunos meses en el lugar, las llevan al ginecólogo a realizarse algunos exámenes, algunos de ellos también de sangre.

“Recuerdo una vez que estaban buscando personal para la casa y el no veía curriculum o educación, el solamente veía fotos y decía: esta me gusta, porque se ve limpia y los dominicanos son unos sucios”, relata una de ellas.