Evacuación de pasajeros del MV Hondius en Tenerife por brote de hantavirus; detalles de la operación

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Granadilla de Abona (España), 10 may (EFE).- La evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, continúa en la isla canaria de Tenerife y, tras los españoles, que ya se encuentran en el avión que los llevará a Madrid, salió del barco un grupo de ciudadanos franceses.

Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto de Granadilla (isla española de Tenerife, Atlántico) a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto.

Sanidad informó de que se cambió el orden de bajada de los pasajeros en función de la disponibilidad de los aviones y, aunque en principio se indicó que tras los españoles serían evacuados los de Países Bajos, finalmente fueron ciudadanos franceses los que abandonaron el barco y se dirigeron al aeropuerto.

El avión procedente de Países Bajos se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y a parte de la tripulación.

El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se hará en función de la disponibilidad de los aviones.

El crucero MV Hondius fondeó esta madrugada frente al puerto tinerfeño de Granadilla y desde allí, una vez amaneció, los pasajeros están siendo llevados en lanchas hasta el puerto, para después ser trasladados en autobus hasta el aeropuerto, que está a poca distancia.

En el aeropuerto Tenerife sur ya se encuentran las aeronaves de Países Bajos, Canadá y Francia.