Fiscalía investiga denuncia contra Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió proceso de investigación contra el destacado artista Julio Iglesias, debido a una denuncia presentada el 5 de enero por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos exempleadas en República Dominicana y Bahamas.

Se trata de unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal que fueron abiertas por la Fiscalía antes de la publicación de esta investigación periodística llevada a cabo por eldiario.es y Univisión Noticias en Estados Unidos y desvelada este martes, según informan a EFE fuentes fiscales.

Las diligencias, todavía en un estado muy preliminar, se mantienen secretas y tratan de determinar el alcance de la denuncia presentada a principios de mes y, en su caso, la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los tribunales españoles tienen competencia para investigar delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fuesen españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad.

Esta norma fija la competencia de la Audiencia Nacional para los «delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles».

Dos exempleadas denuncian agresiones sexuales

La apertura de estas diligencias se conocen el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los medios eldiario.es y Univisión Noticias, responsables de la investigación periodística, han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

"La casita del terror"

Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, como «la casita del terror», donde el cantante (con 77 años cuando sucedieron los hechos) pasa parte del tiempo.

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

El artículo, firmado por cinco periodistas, asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales. La Agencia EFE también ha tratado de obtener la versión del entorno del Iglesias sin éxito.