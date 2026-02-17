Las últimas revelaciones sobre el incendio que cobró la vida de cinco adolescentes en Barcelona

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Barcelona (EFE).- Los cinco jóvenes fallecidos en el incendio en Manlleu (Barcelona), alumnos de instituto de entre 14 y 18 años, quedaron atrapados por la gran cantidad de humo que se propagó rápidamente en un trastero sin ventilación, lleno de trastos viejos, que usaban para reunirse en sus ratos libres.

Los Mossos d’Esquadra han estado recogiendo esta mañana indicios en el trastero incendiado para averiguar las causas del fuego, que creen se pudo originar por algún tipo de combustión -posiblemente un cigarro- que prendió en el mobiliario que se almacenaba en el recinto, situado en la azotea de un edificio de familias vulnerables y con algunos pisos ocupados.

El incendio no fue acompañado de ningún tipo de explosión, por lo que la policía catalana descarta que fuera causado por la deflagración de las bombonas de helio que el entorno de los jóvenes ha apuntado que podía haber en el trastero, ya que no se ha encontrado ninguna en el foco del fuego.

Los trastos aceleraron la combustión

Los tratos y colchones que se amontonaban en el recinto incendiado, pequeño y sin ventilación alguna, aceleró la combustión y provocó una gran humareda en la que los adolescentes quedaron atrapados, sin poder encontrar la salida posiblemente por encontrarse aturdidos por la inhalación tóxica en un recinto que, además, carecía de iluminación, han señalado fuentes cercanas a la investigación.

El incendio se desató hacia las 21:00 horas de anoche en uno de los 40 trasteros situados en la azotea del edificio, ubicado en el número 66 de la calle Montseny, y causó heridas leves a otras cinco personas, cuatro de ellas policías locales y un joven que rechazó ser trasladado a un centro sanitario.

Las tareas de identificación de los fallecidos no han concluido aún, a la espera de los exámenes forenses que se están llevando a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Barcelona, pero fuentes del entorno de las víctimas han detallado que se trata de cinco alumnos de instituto de origen magrebí y de 14 a 18 años.

Pese a que los servicios de emergencia barajaron inicialmente que el trastero estuviera habilitado como vivienda, fuentes cercanas a la investigación han confirmado este martes que se trataba de una pequeña construcción donde se reunían grupos de adolescentes de la zona a pasar sus ratos libres tras salir del instituto.

Alumnos de la ESO

Los fallecidos, de hecho, eran alumnos de tercero y cuarto de ESO de los institutos Antoni Pous i Argila -donde estudiaban cuatro de los cinco- y Ter de Manlleu.

El Ayuntamiento de Manlleu mantiene que desconocía que el trastero era utilizado por jóvenes de la población como lugar de encuentro, aunque el edificio, entre otros de la población, iba a incluirse en un plan de rehabilitación de inmuebles de la localidad, según fuentes municipales.

Se trata de un edificio donde residen familias de inmigrantes, algunas en situación de vulnerabilidad, y que cuenta con pisos ocupados.

Cada vivienda dispone de un trastero de ladrillo en la azotea del edificio, que siempre tenía el portal abierto, por lo que era habitual que accedieran a él jóvenes ajenos a edificio, como se cree pasó con las víctimas.

Tres días de duelo

Tras este trágico incendio mortal, el Ayuntamiento ha decretado tres días de duelo oficial y ha convocado para las 19:00 horas de esta tarde un minuto de silencio, al que asistirán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, entre otras autoridades.

El consistorio ha puesto a disposición de las familias de las víctimas equipos de apoyo psicológico, que también han actuado en los dos institutos en los que estudiaban los fallecidos, que hoy han suspendido las clases, y ha facilitado alojamiento en hoteles a algunos de los afectados.

Las familias que residen en el inmueble, y que tuvieron que ser evacuadas a noche a consecuencia del incendio, están regresando ya a sus viviendas.