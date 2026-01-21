Sube a 42 muertos España; un muerto nuevo accidente

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid.- Agencias

Las autoridades españolas siguen trabajando este martes para tratar de esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba (sur), cuyo saldo provisional subió a 42 muertos y más de un centenar de heridos.

Ya se ha realizado la autopsia a 38 víctimas mortales (diez de ellas están identificadas gracias a las huellas dactilares), y, además, se han podido recuperar tres cuerpos que se habían localizado en las últimas horas en los vagones de uno de los trenes accidentados.

Después, los servicios de emergencia encontraron un cuarto cadáver en el mismo tren, por lo que la cifra total asciende, por el momento, a 42 víctimas mortales.

Según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación, fue sobre las 16-00 horas (15-00 GMT) de este martes cuando se lograron recuperar tres cuerpos que se encontraban en uno de los vagones siniestrados del tren Alvia.

Otro accidente de tren en España.-

En tanto, un maquinista de un tren murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar ayer, martes, contra un muro de contención que cayó a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a causa de un temporal.

El accidente se produjo hacia las 21-00 hora local (20-00 GMT), posiblemente debido a las lluvias.