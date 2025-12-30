14,488 personas fallecidas y 26,050 heridas por balas en EUA durante 2025

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Hasta la madrugada de este martes 30 de diciembre, en Estados Unidos habían fallecido por balas durante el presente año la cantidad de 14,488 personas y 26,050 heridas, algunas de gravedad, según estadísticas de la organización Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington DC.

En los fallecimientos no se reflejan los suicidios como en años anteriores, que se contabilizaban junto a los homicidios

La GVA, cuya misión es documentar incidentes de violencia y delitos con armas de fuego a nivel nacional, especifica las muertes y heridos durante el 2025, entre ellos: 224 menores entre 0 y 11 años muertos y 458 heridos, algunos de gravedad.

Asimismo, 1,013 fallecidos entre los 12 y 17 años, y 2,712 heridos, algunos de gravedad. Además, 77 policías fallecidos y 335 heridos, algunos de gravedad, entre otros reportes.

En los últimos años, GVA presenta las siguientes estadísticas:

En el 2020 hubo 19,925 homicidios; 39,662 heridos; y 24,292 suicidio.

En el 2021 la cantidad de 21,447 homicidios; 40,692 heridos; y 26,328 suicidio.

En el 2022 la suma de 20,574 homicidios; 38,689 heridos; y 27,038 suicidio. En el 2023 hubo 19,242 homicidios; 36,611 heridos; y 24,090 suicidio. En el 2024 la cantidad de 16,886 homicidios; 31,803 heridos; y 24,156 suicidio.

EE. UU. es el único país del mundo con más armas de fuego que habitantes, con una media de aproximadamente 120 por cada 100 personas, lo que significa que hay más armas que ciudadanos, aproximadamente 393 millones en manos de civiles, según datos de Small Arms Survey, entidad establecida en Ginebra, Suiza.

Esto se traduce en una cifra elevada de muertes por armas de fuego y cientos de tiroteos masivos al año, convirtiéndolo en un problema social grave en territorio estadounidense.

Estados Unidos ocupa el puesto 20 a nivel mundial en mortalidad por armas de fuego; y junto con cinco países sudamericanos constituyen la mitad de las muertes en el mundo.

La cultura de armas está profundamente arraigada en EE. UU., respaldada por la Segunda Enmienda de la Constitución (protege el derecho del pueblo a poseer y portar armas, justificándolo en la necesidad de una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre).