En 2026 van 4,103 personas fallecidas y 7,157 heridas de balas en EE. UU.

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. En lo que va del presente año, en Estados Unidos han fallecido 4,103 personas por balas y 7,157 heridas, algunas de gravedad, según las estadísticas de la entidad Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington DC.

Entre los fallecidos se incluyen 71 menores y 136 heridos, entre 0 y 11 años; asimismo, otros 270 menores y 762 heridos, entre los 12 y 17 años.

Algunas de las víctimas, tanto fallecidas como heridas, pertenecen a la Gran Manzana.

Asimismo, han fallecido 18 agentes de la policía, y 101 resultaron heridos, algunos de gravedad.

El hispano Guy Rivera, de 36 años, cuya nacionalidad no fue informada, fue declarado culpable esta semana de matar al policía Jonathan Diller en marzo de 2024. Recibió una sentencia de prisión de 115 años, equivalente a 41,975 días.

La misión de GVA es documentar incidentes de violencia armada y delitos con armas de fuego a nivel nacional.