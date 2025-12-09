300 con Leonel celebra en NY tradicional encuentro navideño ante cerca de mil personas

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El Proyecto «300 con Leonel» (los multiplicadores de NY), que dirige Geraldo Rosario, realizó este domingo su tradicional encuentro navideño en El Bronx ante cerca de mil seguidores del expresidente de la república, doctor Leonel Fernández, quien envió un mensaje.

La concurrida actividad contó con la presencia de cuatro miembros de la Dirección Política (DP) de esa entidad, fueron ellos César Fernández, Keyla Reyna, Nélsida Marmolejos e Ingrid Mendoza. También estuvieron los miembros del Comité Central (CC) Eduardo Mallen y Ana Silvia Moronta.

El doctor Fernández envió un mensaje pregrabado, expresando: «En ocasión de este tradicional encuentro navideño del grupo «Los 300», que dirige Geraldo Rosario, y se hace en solidaridad con la diáspora dominicana, aprovecho la ocasión para felicitar a todos los galardonados(as) que por sus méritos han sido ampliamente reconocidos.

«Felicidades para todos, feliz navidad y próspero año nuevo, y como dicen ustedes (en USA) «Merry Christmas and Happy New Year». Les deseo en lo personal y también de la Fuerza del Pueblo (FP)», concluyó dicho mensaje, recibiendo la ovación de los presentes.

Por su parte, Rosario expresó «este encuentro marca un momento de reafirmación democrática y de unidad patriótica en favor de un liderazgo que entiende los desafíos actuales del país y que coloca a la gente en el centro de las decisiones».

Agregó que el movimiento «300 con Leonel» seguirá creciendo porque representa la voz de un pueblo que apuesta por un futuro diferente. Asimismo, criticó las precariedades que sufren los quisqueyanos en NY «por los caros y malos servicios públicos que brindan las instituciones dominicanas y el propio gobierno del presidente Luis Abinader».

Mientras Fernández, miembro de la DP, expresó, «este movimiento es sencillamente perseverancia, entusiasmo, lealtad, trabajo y no desmaya».

Además, sostuvo que la diáspora dominicana está recibiendo de manos de los «300 con Leonel», precisamente lo que dijo el presidente Fernández, solidaridad, un espacio para compartir, la dominicanidad, la esperanza, y hoy los que son exiliados económicos que decidan quedarse reciban mejores oportunidades y los que regresen a RD mejores oportunidades allá.

Las tres féminas de la DP, Ingrid Mendoza, Nélsida Marmolejos y Keila Reina, fueron reconocidas como «Leonelistas Autenticas», un galardón que destaca la lealtad, trabajo y compromiso político de figuras que han acompañado el crecimiento del proyecto de la FP.

Hubo reconocimientos a los «Guerreros Digitales», un grupo de jóvenes y adultos que han aportado significativamente a la difusión del proyecto político a través de plataformas digitales. Esta distinción fue entregada por la Licda. Keyla Reina, directora de Redes Sociales de la FP.

Los galardonados fueron José García, Wascarina Cabral, Bryan Cabral, Ramón Vargas, Julio Jiménez, Aneudys Sánchez, Reina Betancourt y Carvajal.

También fueron reconocidos como «valores dominicanos» varios connacionales cuyas trayectorias han contribuido de manera ejemplar a elevar la voz de la comunidad dominicana en el exterior.

Se rifaron seis televisores de 50 y 65 pulgadas, 10 tabletas Samsung de última generación, y cinco computadoras laptop, entre otros artículos electrodomésticos.

Aprovechando el escenario, miembros del movimiento realizaron un acto simbólico de reclamo para llamar la atención sobre las condiciones de precariedad en los servicios de electricidad, agua, salud y transporte en la RD. Señalaron que dichas deficiencias impactan severamente la calidad de vida y que es un deber ciudadano manifestarse de manera cívica por mejoras reales.

Los maestros de ceremonias fueron Lirisi Mármol, Julio Jiménez y Wascarina Cabral. Los presentes disfrutaron de un amplio y variado bufete, una orquesta en vivo para bailar, bebidas alcohólicas y gaseosas. La actividad se efectuó en los amplios salones de Beverly Hills Manor, en El Bronx.