Abogado dominicano viaja a NY para definir nueva estrategia en Caso Nido

Nueva York. El abogado dominicano Elim Sepúlveda viajó esta semana desde República Dominicana a esta ciudad para evaluar el curso del proceso judicial y definir una nueva estrategia conjunta en el llamado Caso Nido, que ha afectado a más de 300 dominicanos estafados tras invertir en proyectos inmobiliarios que nunca se construyeron en República Dominicana.

El principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una red que estafó a los dominicanos con aproximadamente 17 millones de dólares, según las denuncias de las víctimas.

El doctor Sepúlveda indicó que visitará al congresista Adriano Espaillat y a la Fiscal General de NY, Letitia James, además de realizar una visita formal al Departamento de Estado para solicitar acompañamiento institucional.

Añadió que la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, se ha reunido en varias ocasiones con la Fiscal General de NY para dar seguimiento a este caso.

Las víctimas reiteraron la necesidad de establecer responsabilidades claras, transparentar el destino de los fondos y garantizar su devolución, dinero ganado con sacrificio y jornadas de trabajo doble lejos de nuestra tierra.

“El cansancio no nos vencerá”. “La indignación nos impulsa”, “y la justicia la vamos a exigir hasta el final, porque familias enteras perdieron los ahorros de toda una vida, dinero ganado con años de trabajo honesto dentro y fuera del país.”

El encuentro se realizó en el restaurante “La Mesa del Rey”, ubicado en el 1712 de la avenida University, en El Bronx, y contó con la participación de Dayanara Borbón, Edwin Crescioni y Carlos Roa, así como Radhamés García, representante de la comunidad TRUENAN.