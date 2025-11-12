Abren inscripción en NYC para ingresar al NYPD

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La inscripción para el examen de oficial del Departamento de Policía en esta ciudad (NYPD) ya está abierta hasta el próximo lunes 17.

Actualmente hay cerca de tres mil agentes dominicanos de un total de 34 mil uniformados en el NYPD. Es el departamento de policía municipal más grande y uno de los más antiguos de los Estados Unidos. Se estableció en 1845.

En la actualidad es responsable de la seguridad pública de una ciudad de 8,8 millones de habitantes, desempeñando una amplia variedad de funciones relacionadas con la seguridad pública, el cumplimiento de la ley, la gestión del tráfico, la lucha antiterrorista y la respuesta a emergencias, entre otras cosas.

Los agentes de policía realizan funciones policiales generales, que incluyen establecer y mantener relaciones con la comunidad, así como patrullar las calles, intervenir en situaciones graves y ayudar en casos necesarios.

Salario y beneficios: Los mejores policías de NYC tienen un salario inicial de 60.884 dólares y, después de cinco años y medio de servicio, alcanzan un salario de 126.410 dólares.

Los agentes también tienen derecho a baja por enfermedad ilimitada con sueldo completo, una selección de beneficios médicos y pueden optar a un fondo de anualidades, un plan 401(k) y una cuenta IRA, según la ciudad.

Los interesados pueden inscribirse para el examen en el sitio web del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York.

Para más información sobre el reclutamiento visitar = https://nypdrecruit.com/pages/police-officer-salary-benefits Los interesados en un examen policial = https://a856-exams.nyc.gov/OASysWeb/exams