Adriano Espaillat celebra los logros de la comunidad dominicana en Nueva York

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, representante del Distrito Congresual 13 de Nueva York, durante la entrega de reconocimientos a destacados quisqueyanos en la Gala de Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), presidida por el periodista Ramón Mercedes, destacó que «con el avance profesional de los quisqueyanos también crece nuestra presencia en diferentes áreas de la Gran Manzana».

«Ustedes nos hacen sentir orgullosos, y vemos la diversidad de talento en nuestra comunidad: jueces, empresarios, abogados y profesionales de la salud». «Esto demuestra la diversidad de nuestra comunidad y los talentos que existen en diferentes áreas», sostuvo Espaillat.

Y agregó que con la creciente clase media emergente dominicana en esta ciudad, se le hace imposible a NYC avanzar sin que también avance la comunidad dominicana, «y eso está sustentado por números, datos y estadísticas», sostuvo.

«Hay una clase media dominicana emergente en NYC; por ejemplo, policías que se retiran con una pensión de 75 mil dólares al año», precisó el miembro del Congreso de los Estados Unidos.

El congresista Espaillat entregó reconocimientos, a nombre de Prensa & Comunidad Hispana, a las juezas Patria Frías Colón y Fiordaliza Rodríguez, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York para Brooklyn y de la Corte de Familia en El Bronx, respectivamente.

También fueron reconocidos: Sudelka García, periodista de El Nacional, por mantener informados a los dominicanos en el exterior a través de sus reportajes de turismo gastronómico; y a Jairo Troncoso, miembro de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), por sus servicios a la comunidad.

A Héctor Tavares, administrador de las clínicas de cuidados primarios y del servicio ambulatorio del Hospital Lincoln, en El Bronx; y Carmen A. Oviedo, doctora en Medicina Interna, certificada en el mismo hospital, que continúa sirviendo con dedicación a la diversas comunidades, esforzándose por promover la equidad en salud, mejorar la salud individual y fortalecer la comunidad.

De igual manera, a Samuel Sánchez, por sus múltiples servicios a favor de la comunidad a través de su oficina de impuestos; al exvicecónsul en Nueva York, Tamayo Tejada, quien por más de 10 años estuvo al frente del departamento legal de la sede consular y puso su experiencia al servicio de miles de dominicanos en diferentes casos ante las cortes del área triestatal.

Al doctor Ángel A. La Paz, quien por más de dos décadas prestó servicios en el sistema de salud de NYC; y William Jiménez, destacado periodista quisqueyano que ha laborado en los principales periódicos de la República Dominicana y de Estados Unidos, y quien actualmente es director de prensa para los medios étnicos e hispanos del DOT-NY.

La actividad fue celebrada en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, en El Bronx, con un variado bufé, bebidas alcohólicas y gaseosas, y una fiesta bailable amenizada por la orquesta de Eddy Almonte, desde las 8:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. Los maestros de ceremonias fueron Francis Méndez y Manuel Ruiz.