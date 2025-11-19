Afirman PRM deteriora la imagen de República Dominicana a nivel internacional

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) es la versión del PRD, y en esta nueva exégesis del cambio la imagen de la República Dominicana está siendo vilipendiada, al predominar las noticias de apagones en los aeropuertos, el narcotráfico, haciendo metástasis en el seno del partido de gobierno.

Asimismo, congresistas y autoridades del PRM extraditados, los servicios colapsados, y hasta blackout incluido, el país a oscuras totalmente, lo que se aprecia a nivel internacional es una nación en franco retroceso, según expresó Geraldo Rosario, coordinador del «Proyecto 300 con Leonel» en esta ciudad.

Indicó que en recorridos y encuentros que realiza en la comunidad se ha encontrado con múltiples hispanos, quienes les preguntan acerca de lo que está pasando en RD; «que de repente todo se está yendo por el derrocadero».

«Nosotros mantenemos comunicación fluida con amigos de Colombia, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Honduras, y Panamá, entre otros países».

El cuestionamiento es el mismo «qué es lo que está pasando en dominicana», preguntan. Eso indica que nuestros vecinos están viendo y la opinión que se está generando sobre nuestro país no es positiva, indica Rosario.

Hizo un llamado al gobierno de turno, para que escuchen las indicaciones del ex presidente Leonel Fernández, de que es justo que dejen las «pantomimas» y «fantasías» y se concentren en levantar la imagen internacional del país con mejores políticas públicas, mantenimiento de infraestructuras y mejora en los servicios.

Sostuvo que el pueblo dominicano es testigo de que Leonel es un estadista probado y quiere lo mejor para nuestro país, un solucionador de crisis, y el Gobierno por el bien del pueblo debiera escucharle, para levantar la imagen de la nación, puntualizó Rosario.