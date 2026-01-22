Retiro de Amanda Séptimo: ¿cómo impactará la reelección de Ritchie Torres en El Bronx?

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Decenas de votantes dominicanos residentes en El Bronx manifestaron que tras la asambleísta (D-84) de origen quisqueyano Amanda Séptimo, retirar sus aspiraciones al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15, la reelección del incumbente Ritchie Torres está asegurada.

Sostienen en documento, que miles de sus connacionales se proponen votar en las próximas primarias demócratas y en las elecciones generales de noviembre para que Torres sea reelecto nuevamente.

Añaden que en el Distrito 15 el 45.2% son hispanos, en su mayoría dominicanos, 33.3% blancos, 31.8% negros, 4.6% asiáticos, 0.4% de otras etnias, y la gran labor del congresista a favor de sus constituyentes es reconocida por los votantes de la zona.

Entre los sectores que pertenecen a dicho Distrito figuran Tremont, Riverdale, Morrisania, Melrose, Mott Haven, Norwood, Belmont, Pelham Parkway, Allerton y Baychester, entre otros.

Esta semana la asambleísta Séptimo informó que decidió retirar sus aspiraciones como congresista tras haber sido diagnosticada con lupus, pero afirmó que continuará trabajando activamente por su comunidad desde la Asamblea Estatal, reafirmando su compromiso con las causas que ha defendido a lo largo de su carrera política.

Entre los firmantes del documento se encuentran Jorge Adames, Tomás Corporán, Luisa de los Santos, Ingrid de Báez, Claudio Herrera, Antholín Soto, Manolo Liberato, Héctor Valiente, Rodolfo Peña, Margarita Hiciano, Francisco Rojas, Emilio Reyes, Danilo Carbonel, Aquilino Ruiz, María Sierra y Alejandro Mansueta, entre otros.