Alcalde NYC: Subir impuestos a la propiedad si no se aumenta impuestos a los más ricos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Miles de dominicanos, entre otras etnias, propietarios de diferentes negocios en esta ciudad, serían afectados si se cumple la advertencia del alcalde Zohran Mamdani de que se verá obligado a subir los impuestos a la propiedad para paliar el déficit presupuestario de la Gran Manzana si no se aumentan los gravámenes a la población más rica.

Así lo expresaron los quisqueyanos Pascual Ruiz, Melanio Sandoval, Sigfredo Rojas, Emilio Guzmán, Margarita de Hernández, Meregildo Toribio, Hansel Rivera, e Isabel de Parra, propietarios de pequeños establecimientos comerciales en la urbe.

Mamdani sostiene que hay dos caminos: “Aumentar los impuestos a los más ricos, a las corporaciones o incrementar los impuestos a la propiedad para corregir el desequilibrio entre lo que la ciudad proporciona al Estado y lo que recibimos a cambio".

Dijo que el presupuesto preliminar para el año fiscal 2027, apostó por aumentar el impuesto sobre la renta personal de los neoyorquinos que ganan más de un millón de dólares anuales, así como por subir los impuestos a las empresas más rentables.

El presupuesto preliminar, de 127.000 millones de dólares, incluiría un aumento del 9,5 % en el tipo de impuesto a la propiedad, lo que cubriría un déficit de 5.400 millones de dólares durante los próximos dos años. El presupuesto presentado deberá ser aprobado antes del próximo 30 de junio.

La propuesta del alcalde también incluye extraer casi 1.000 millones de dólares de las reservas de NY y otros 229 millones de un fondo destinado a costear los beneficios de salud de las personas jubiladas.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, se ha opuesto a la idea de aumentar impuestos a la población más rica y las grandes empresas, una de las propuestas estrella de Mamdani durante su campaña electoral.