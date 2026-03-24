Apoyan posición Leonel Fernández: “La ciudadanía demanda respuestas concretas”

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La posición planteada por el expresidente Leonel Fernández, frente al reciente discurso del presidente de la República, Luis Abinader, refleja una preocupación legítima y profundamente conectada con la realidad que vive el pueblo dominicano.

Así lo manifestó el aguerrido dirigente político Geraldo Rosario, coordinador del proyecto “300 con Leonel” (los multiplicadores en NY).

“En un contexto marcado por el alza internacional del petróleo y su impacto directo en el costo de la vida, no bastan los diagnósticos o las explicaciones técnicas; lo que la ciudadanía demanda son respuestas concretas y efectivas”, precisa el documento de prensa.

Fernández acierta al recordar que la República Dominicana ha enfrentado escenarios similares en el pasado, como en 2008, demostrando que sí es posible implementar medidas que amortigüen los efectos de crisis externas.

Su planteamiento no es simplemente crítico, añade Rosario, sino propositivo. Urge un plan claro que priorice la protección del bolsillo de la gente, asunto que el gobierno no ha abordado hasta ahora; muy por el contrario, Abinader se ufanaba de que estábamos listos para enfrentar esa crisis, como si la RD fuera un país productor de petróleo, sentenció.

El señalamiento de Fernández de que “la gente no resiste más presión” sintetiza el sentir popular. Hoy, miles de familias enfrentan dificultades reales para cubrir necesidades básicas, y trasladarles el peso de factores internacionales solo agrava la situación de un pueblo que ya está cansado de la improvisación.

Al respaldar esta postura, apostamos por una gestión gubernamental más sensible, orientada a resultados tangibles.

El país necesita acción inmediata, políticas eficaces y un liderazgo que convierta los desafíos en soluciones concretas para su gente; sin embargo, Abinader y su gobierno llevan seis años vendiendo sueños, indicó.

Exhortamos al gobierno a prestar atención a las propuestas de un estadista experimentado que desea lo mejor para el país, puntualizó Rosario.