Apresan hispana del Bronx por vender cocaína en Westchester a un agente encubierto

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La hispana Heidi Rodríguez, de 48 años, residente en El Bronx, fue apresada y acusada esta semana de vender supuestamente 100 gramos de cocaína a un agente encubierto mientras trabajaba gestionando servicios para personas con problemas de salud mental en Westchester.

Tras una investigación realizada por la Unidad de Narcóticos del Departamento de Policía del condado Westchester, NY, se tuvo conocimiento de que la hispana estaba utilizando su cargo en su lugar de trabajo para facilitar la venta de drogas, según la policía.

Rodríguez trabaja para una organización que ayuda a gestionar servicios para personas con problemas de salud mental y otras necesidades, señalaron los investigadores.

Fue acusada de los delitos graves de venta y posesión criminal de una sustancia controlada. Todos los cargos son meras acusaciones, y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Recientemente, varios hispanos han sido apresados por vender drogas en diferentes casos y lugares. Phillip González, en Long Island, NY, como sospechoso de operar una red de drogas de gran envergadura y otros delitos relacionados con estupefacientes, debido a la posesión de aproximadamente siete kilogramos de sustancias controladas, incluyendo fentanilo, cocaína, ketamina y MDMA.

Asimismo, a fines de marzo pasado, la DEA acusó a Arístides Cabrera, alias “Buddha”, como sospechoso de delitos relacionados con drogas, que resultaron en el envenenamiento mortal de un niño de 12 años en su hogar en El Bronx, NYC.

En febrero pasado, un padre y su novia fueron acusados por el envenenamiento fatal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn, NYC.

En enero, seis residentes de El Bronx, NYC, fueron arrestados en relación con la incautación de 13 libras de fentanilo, valoradas en un millón de dólares.

En diciembre de 2025, Víctor Garrido fue arrestado luego de que la Agencia Antidrogas (DEA) hallara 300 libras (130 kilogramos) de metanfetamina cristalina ocultas en su camión de frutas en Brooklyn, NYC.

En marzo del mismo año, Joshua Guzmán fue acusado de vender fentanilo y otros narcóticos a agentes de policía encubiertos, y además por proporcionar carfentanilo, otra sustancia letal, causando la muerte de un joven de 27 años en Long Island, NY.

Las nacionalidades de los hispanos apresados no fueron dadas por las autoridades.