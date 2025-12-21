Archivos cruciales de Epstein desaparecen: ¿Qué está ocultando el Departamento de Justicia?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

NUEVA YORK — Al menos 16 archivos desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se muestran documentos relacionados con Jeffrey Epstein, incluyendo una foto en la que aparece el presidente Donald Trump, menos de un día después de haber sido publicados, sin explicación por parte del gobierno y sin aviso al público.

Entre los archivos desaparecidos que estaban disponibles el viernes y dejaron de estarlo el sábado, había imágenes de pinturas de mujeres desnudas y una donde aparecía una serie de fotografías a lo largo de un mueble y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una imagen de Trump junto a Epstein, Melania Trump y la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

El Departamento de Justicia no respondió a preguntas el sábado sobre por qué desaparecieron los archivos, pero dijo en una publicación en X que “las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y censurados de acuerdo con la ley, como medida de precaución a medida que recibimos información adicional”.

Epstein

En línea, los archivos desaparecidos sin explicación alimentaron la especulación sobre qué se eliminó y por qué no se notificó al público, lo que complica la prolongada intriga sobre Epstein y las poderosas figuras que lo rodeaban. En una publicación en X, los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron la imagen faltante que presenta una foto de Trump escribiendo: “¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”.