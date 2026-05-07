Arrestan a 28 tripulantes de cruceros; empleados de Disney implicados en pornografía infanti

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Una operación de tres días encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) culminó con el arresto de 28 tripulantes de cinco cruceros internacionales, acusados de poseer, distribuir o visualizar material de explotación sexual infantil.

Los detenidos, en su mayoría de nacionalidad filipina, fueron interceptados entre el 23 y el 25 de abril de 2026 en el puerto de San Diego, en lo que las autoridades describen como una de las redadas más amplias realizadas en la industria marítima en los últimos años.

De acuerdo con los reportes oficiales, publicados en el New York Post 26 de los arrestados son filipinos, mientras que los otros dos provienen de Portugal e Indonesia. Los operativos incluyeron al buque Disney Magic, además de otros cruceros cuyos nombres no fueron divulgados públicamente. Todos los acusados tenían visas de trabajo temporal, las cuales fueron revocadas de inmediato, quedando sujetos a deportación.

Disney Cruise Line confirmó que algunos de los arrestados eran empleados de la compañía, aunque aclaró que la mayoría pertenecía a otras líneas. En un comunicado, la empresa reiteró su política de “tolerancia cero” frente a conductas criminales y aseguró que los trabajadores implicados ya no forman parte de su plantilla. Asimismo, destacó que la compañía cooperó plenamente con las autoridades durante la investigación.

Pasajeros que presenciaron los arrestos relataron que la operación se realizó en plena jornada de desembarque, con algunos tripulantes aún vestidos con sus uniformes de servicio. “Fue impactante y perturbador ver cómo se llevaban a personas que habían estado atendiendo a las familias durante el viaje”, comentó uno de los testigos.

La operación forma parte de una estrategia más amplia contra la explotación sexual infantil en la industria marítima, un sector que emplea a miles de trabajadores extranjeros.