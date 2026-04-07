Arrestan en Pensilvania a presunto dominicano participó homicidio en Brooklyn

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Nueva York. El hispano Matthew Rodríguez, de 18 años y presuntamente dominicano, sospechoso de haber sido el conductor del pistolero que mató a la bebé Kaori Patterson Moore, de siete meses, y de herir a su hermanito de dos, hecho que ha conmocionado la sociedad neoyorquina, fue apresado en Pensilvania, donde residen miles de familias quisqueyanas, entre otras etnias.

El hecho ocurrió a plena luz del día, el pasado fin de semana en Brooklyn, en la esquina de las calles Humboldt y Moore, mientras sus padres se dirigían a hacer una compra a un supermercado, y el pistolero, identificado como Amuri Greene, de 21 años, según la policía, disparó contra un grupo compuesto por varios adultos y niños que se encontraba en el lugar.

La moto emprendió la huida a toda velocidad y terminó chocando contra un automóvil que circulaba en sentido opuesto, resultando Greene con una pierna rota, y Rodríguez huyó.

La balacera ocurrió en un aparente fallido ajuste de cuentas entre pandillas, y el padre de la niña era el presunto objetivo, según declaró el fiscal Jordan Rossman.

Al parecer, una pandilla conocida como MOE se encuentra en medio de una disputa con un grupo al que Greene está vinculado, proveniente de Marcy Houses, declaró Joseph Kenny, jefe de detectives del NYPD.

“Seguimos investigando ese asunto. Sabemos que (el padre de Kaori) sí tiene vínculos con otros miembros de la pandilla (Money Over Everything)”, afirmó Kenny.