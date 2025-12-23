Así se podrá ver se cerca el mensaje del Papa durante la Navidad

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad del Vaticano. Una selección de imágenes significativas del papa León xIV y de los eventos de la Iglesia, acompañadas de mensajes de inspiración navideña, se transmitirán en grandes pantallas situadas en la Plaza de San Pedro durante todas las fiestas navideñas, informó el Vaticano.

La plataforma audiovisual Selfiestreet ha lanzado "una iniciativa especial de comunicación visual para compartir y difundir un mensaje de fe, esperanza y comunión, expresado a través de las palabras y frases del papa", explicaron.

Por ello, desde este martes hasta el 31 de diciembre de 2025, las imágenes se transmitirán en grandes pantallas situadas cerca de la Basílica de San Pedro y también se instalaran pantallas en las cercanas Piazza Risorgimento, Via Ottaviano y Via Tunisi.

Las proyecciones se realizarán todos los días de 17:00 a 18:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.

El Árbol de Navidad y el Pesebre han sido iluminados esta tarde y permanecerán en la Plaza de San Pedro en del Vaticano hasta la festividad del Bautismo del Señor

"A través de este proyecto, las plazas se convertirán aún más en lugares de encuentro y de compartir, y el lenguaje de las imágenes ayudará a hacer presente el significado espiritual de la Navidad incluso fuera de los lugares de culto tradicionales", explicaron.

Una iniciativa, añadieron, "que pretende dar vida a las plazas con el espíritu de la fe, la tradición y la solemnidad de la Santa Navidad"

“Agradezco a la Santa Sede la atención prestada a esta iniciativa, que nos permite contribuir a la “difusión del mensaje de Navidad a través del lenguaje de las imágenes”, explicó Michele Cascavilla, director ejecutivo de la sociedad.