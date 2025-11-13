Atribuyen cambios temperaturas aumento gripes y VRD en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Ante el persistente y cambio de temperatura que ha provocado un clima de frío gélido en la mayor parte de los Estados Unidos, los casos de enfermedades respiratorias se están disparando en todo el estado de NY.

La gripe (influenza) es una enfermedad respiratoria contagiosa que provoca síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dolores corporales. Es más común durante los meses de otoño e invierno.

Cada año, unos 2000 neoyorquinos, entre ellos algunos dominicanos, mueren de la gripe estacional y de neumonía, que puede desarrollarse como complicación de la gripe.

En la Gran Manzana, el Departamento de Salud informa que los casos de gripe y VRS han aumentado un 83% y un 67%, respectivamente, en comparación con la semana anterior.

También se registró un aumento del 26% en los casos de enterovirus/rinovirus en NYC, según informaron las autoridades sanitarias.

Según el Departamento de Salud del Estado de NY, en esta temporada ya se han registrado 114 brotes de patógenos respiratorios virales en hospitales y residencias de ancianos de todo el estado.

Hasta la fecha, se han registrado casi 15.000 casos de COVID-19 confirmados por laboratorio y casi 2.000 hospitalizaciones.

Los neoyorquinos mayores de 65 años y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados deberían considerar vacunarse con una dosis alta de la vacuna.

Las vacunas contra la gripe contienen dos cepas de influenza A y una de influenza B.

Las vacunas están disponibles en farmacias, consultorios médicos y clínicas, y pueden estar cubiertas por la mayoría de los seguros de salud.

Los neoyorquinos sin seguro o con seguro limitado pueden acceder a ellas de forma gratuita o a bajo costo.