Aumentan agresiones contra envejecientes en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Policía de esta ciudad (NYPD) informa que envejecientes están sufriendo agresiones físicas por parte de desaprensivos.

«Es muy alarmante», sostiene la institución del orden, porque es un aumento de las agresiones contra personas mayores, proporcionales trompadas, patadas, asaltos y empujones, entre otros actos violentos.

En pleno centro de la ciudad, una mujer de 68 años, fue víctima recientemente de un ataque aleatorio cuando un desconocido la empujó al suelo cerca de la calle 38 Oeste y Sexta Avenida el martes, según la policía.

Este jueves en horas de la tarde un hombre de 70 años fue golpeado en la cabeza afuera de la tienda Macy's en Herald Square, calle 34 en Midtown.

Las autoridades dijeron que se espera que la mujer se recupere, pero lo que le sucedió se enmarca en una tendencia que afecta a toda la ciudad.

«Da miedo» ya que las agresiones contra envejecientes han aumentado alrededor de un 6% en lo que va de 2025 en comparación con el año anterior, y cualquiera de nuestros parientes puede ser víctima.

Que los ancianos sean atacados por jóvenes que se aprovechan de ellos. No está bien», sostuvo un hispano, no queriendo identificarse.

La Policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre algunos de estos incidentes llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. También pueden enviar información a través de https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en X @NYPDTips. Todas las informaciones serán confidenciales.